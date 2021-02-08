В Красноярске до конца февраля ограничен проезд на улице Елены Стасовой

В администрации города предупредили автомобилистов об ограничении движения на ул. Елены Стасовой. Подрядчик сузил проезжую часть по четной стороне улицы для проведения работ по строительству водопровода. Периодически будет перекрываться крайняя правая полоса для проведения работ по погрузке и разгрузке. В районе остановки «Снежная» на участке длиной около 50 метров на время ограничения будет обустроен временный остановочный пункт. Кроме того, будут ограничения на примыкании к ул. Елены Стасовой между домами № 38 и № 38г.

«Ограничения продлятся с до 20:00 12 февраля 2021 года, а также с 8:00 часов утра 14 февраля до 24:00 26 февраля 2021 года», - сообщили в пресс-службе администрации города.