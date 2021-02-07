7 февраля
Красноярск
погода -2 °C
75.11
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пятничный стрелок проведет 2 месяца в СИЗО

Главная Общество
Красноярск
18:15 7 Февраля 2021
в красноярске, суд, арест, в красноярском крае, красноярск, происшествия, срок, драка, происшествие, сизо, стрельба
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В краевом центре состоялось заседание суда, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения зачинщику вооруженного конфликта, произошедшего в минувшую пятницу на улице Шахтеров, на рынке «Луч».

В пресс-службе главного управления МВД по России по региону, рассказали, что все участники происшествия оперативно были задержаны по горячим следам в день конфликта.

Накануне суд Центрального района принял решение поместить основного подозреваемого в следственный изолятор на 2 месяца. Ранее на него было заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия». В настоящее время стражи порядка продолжают расследование уголовного дела.

Читайте также:

Опубликована видеозапись сегодняшнего инцидента со стрельбой

В Красноярске на рынке «Луч» произошла перестрелка

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На неправильно припаркованный автомобиль упала снежная глыба

На неправильно припаркованный автомобиль упала снежная глыба

7 Февраля 2021 г.
Инцидент попал на камеры видеофиксации
Новости Красноярска: «Просим не парковать сегодня машины городских улицах»: в администрации Красноярска обратились к жителям

«Просим не парковать сегодня машины городских улицах»: в администрации Красноярска обратились к жителям

7 Февраля 2021 г.
В мэрии подвели промежуточные итоги снегоуборочной кампании.
Новости Красноярска: В мэрии приняли решение перекрывать улицы для уборки снега

В мэрии приняли решение перекрывать улицы для уборки снега

7 Февраля 2021 г.
Это совместное решение с ГИБДД
Новости Красноярска: В Красноярск пришло весеннее потепление

В Красноярск пришло весеннее потепление

7 Февраля 2021 г.
Оно продержится до середины рабочей недели
Новости Красноярска: Руководство компании «Автотрейд» арестовали на два месяца

Руководство компании «Автотрейд» арестовали на два месяца

7 Февраля 2021 г.
Такое решение вынес суд
Новости Красноярска: Еще 22 человека умерли от осложнений COVID-19

Еще 22 человека умерли от осложнений COVID-19

5 Февраля 2021 г.
Однако количество заболевших продолжает снижаться
Новости компаний
02/02
En+ Group будет обучать оперативный персонал ГЭС на цифровых тренажерах
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

6 Февраля 2021 г.
«Норникель» изучит постановление суда
Новости Красноярска: Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

6 Февраля 2021 г.
В конце января пара попала в ДТП
Новости Красноярска: 5 из 15: игроки красноярских регбийных клубов в стартовом составе на матч с Грузией

5 из 15: игроки красноярских регбийных клубов в стартовом составе на матч с Грузией

7 Февраля 2021 г.
Сегодня состоится игра в рамках чемпионата Европы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru