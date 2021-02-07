Пятничный стрелок проведет 2 месяца в СИЗО

В краевом центре состоялось заседание суда, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения зачинщику вооруженного конфликта, произошедшего в минувшую пятницу на улице Шахтеров, на рынке «Луч».

В пресс-службе главного управления МВД по России по региону, рассказали, что все участники происшествия оперативно были задержаны по горячим следам в день конфликта.

Накануне суд Центрального района принял решение поместить основного подозреваемого в следственный изолятор на 2 месяца. Ранее на него было заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия». В настоящее время стражи порядка продолжают расследование уголовного дела.

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