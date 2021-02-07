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На неправильно припаркованный автомобиль упала снежная глыба

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Красноярск
14:33 7 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Накануне в Покровке возле дома на улице Караульная, 48 снежная глыба упала на автомобиль и повредила его. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и был опубликован в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, как автолюбитель, который припарковал свою машину вплотную к подъезду, находится возле багажника и в этот момент с крыши дома срывается снег, который повреждает капот автомобиля.

Пользователи соцсетей предположили, что случившиеся – наказание за грубое нарушение правил парковки.

  

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