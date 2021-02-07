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В Красноярск пришло весеннее потепление

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Красноярск
10:49 7 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В краевой центр пришла комфортная и теплая температура. Напомним, на прошлой неделе это обещали синоптики.

По данным Гидрометцентра, теплые температуры задержаться в Красноярске на ближайшие три дня. Сегодня днем столбик термометра поднимется до 0…-1 градуса, однако возможен сильный и порывистый ветер, а также снегопад.

Завтра, в понедельник, в дневные часы ожидается 0…-2 градуса, а также незначительный юго-западный ветер – до 4 метров в секунду. Днем вторника, 9 февраля, ожидается пасмурная погода и мокрый снег, температура воздуха составит 0…-1 градуса. Тем не менее, в ночь на среду прогнозируется резкое похолодание до -17 градусов. Начиная со среды и до конца недели морозы не покинут краевую столицу.

Сейчас в Красноярске солнечно и 0 градусов.

Общество / НОВОСТИ
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