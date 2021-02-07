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Руководство компании «Автотрейд» арестовали на два месяца

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Красноярск
10:26 7 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне в краевом центре состоялся суд над руководителями компании «Автотрейд–КСК» – основных подозреваемых по делу о пожаре на складе на улице Калинина. Так, по ходатайству следствия задержанные 33-летний директор компании и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела останутся под арестом на 2 месяца.

В следственном комитете по Красноярскому краю пояснили, что им в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

В настоящее время по факту страшного пожара, унесшего жизни 4 человек – кладовщика и 3 пожарных, возбуждено два уголовных дела: по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), а также по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Продолжается расследование и устанавливаются все причины трагедии.

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