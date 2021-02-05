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Еще 22 человека умерли от осложнений COVID-19

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Красноярск
15:57 5 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за минувшие сутки COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 284 жителей региона. Больше всех заболевших в краевом центре – 79, в Мотыгинском районе и Шарыпово коронавирус подтвердился у 21 жителя. Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 57 922 случаев заболевания.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный тем прироста составляет 0,5%.

К сожалению, еще 22 человека скончались от последствий COVID-19. Вместе с тем, еще 234 пациента победили опасную болезнь.

Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 6 788 контактных лиц. 711 жителей взято на контроль за последние сутки, 559 человек снято.

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