Еще 22 человека умерли от осложнений COVID-19

В Красноярском крае за минувшие сутки COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 284 жителей региона. Больше всех заболевших в краевом центре – 79, в Мотыгинском районе и Шарыпово коронавирус подтвердился у 21 жителя. Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 57 922 случаев заболевания.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный тем прироста составляет 0,5%.

К сожалению, еще 22 человека скончались от последствий COVID-19. Вместе с тем, еще 234 пациента победили опасную болезнь.

Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 6 788 контактных лиц. 711 жителей взято на контроль за последние сутки, 559 человек снято.