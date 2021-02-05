Департамент транспорта проверил автобусы, на которые жалуются пассажиры

Сотрудники департамента транспорта красноярской мэрии в ежедневном режиме проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что проверяющие делают особый акцент на маршрутах, на которые поступают жалобы от неравнодушных горожан. Пассажиры, как правило, публикуют обращения в соцсетях и звонят в центральную диспетчерскую службу. Так, на текущей неделе в дептранс поступило несколько жалоб на несоблюдение противовирусных и превентивных мер в автобусах №№51, 58 и 88. Сегодня работники департамента совместно с полицейскими, представителями Общественной палаты и Роспотребнадзора проинспектировали автобусы этих на территории Советского района.

Стоит отметить, что за неправильное ношение маски контролеры ограничивались исключительно предупреждением, а вот за отсутствие защитного средства – составлялся протокол об административном правонарушении. Также проверяющие смотрели на наличие в транспорте дозаторов с антисептиками и информации в салоне о профилактике COVID-19.

«Несмотря на то, что встречаются лишь единичные случаи нарушения противоэпидемиологических правил, в том числе и неправильное ношение масок, у нас ежедневно работают две группы контроля. По обращению горожан мы направляем специалистов в разные районы города на разные маршруты. Только за сегодняшний рейд уже составили 2 протокола на пассажиров, 1 – на водителя, и сняли с линии 5 автобусов маршрутов №№ 51, 58, 65 и № 94 за отсутствие масок у пассажиров», - сказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

В мэрии подчеркнули, что с весны прошлого года сотрудники профильного департамента совместно с учреждением «Красноярскгортранс» провели более 1300 рейдов, в которых было проверено 3210 единиц транспорта. За грубые нарушения указа главы региона с линии были сняты 368 единиц общественного транспорта. Кроме того, в отношении безответственных пассажиров, водителей и кондукторов городского транспорта было составлено 65 протоколов за несоблюдение масочного режима.

«Тема коронавируса касается каждого, и общественный транспорт – одна из рисковых зон, где необходим порядок. Иногда конфликтуют пассажиры, иногда экипажи не соблюдают разработанных инструкций. Как показала практика, к сожалению, жесткие меры контроля – рейды, штрафы и снятие машин с линии – единственная мера, которая позволяет добиться результата и навести порядок», - отметил председатель Общественной палаты Сергей Волков.

Фото: admkrsk.ru