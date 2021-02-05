Вода в Студгородке соответствует нормам по всем показателям

«КрасКом» опубликовал итоги лабораторной проверки воды в Студгородке, которую выполнил Центр контроля качества воды. Пробы, взятые в период с 31 января по 2 февраля, соответствуют нормам по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. Таким образом, вода с водозабора «Гремячий лог» соответствует стандартам безопасности, а посторонняя микрофлора отсутствует.
«Остаточный хлор контролируются здесь в автоматическом режиме нон-стоп. Несколько раз в день на водозаборе также проверяют воду на мутность, цветность, запах привкус содержание и микроорганизмов. В целом всю воду со всех водозаборов в Красноярске лаборанты «КрасКома» исследуют по 70 показателям», - отметили в пресс-службе водоканала.
Напомним, что 92 человека отравились водой из-под крана в Студгородке. Три человека госпитализированы, сообщили в Минздраве. Красноярцы жалуются, что вода стала опасна после аварии на водозаборе «Гремячий лог». По версии «КрасКома» отравленная вода попала в краны из системы пожаротушения домов. Классы в гимназиях №13 и «Универс», а также в школе №82 изолировали из-за кишечной инфекции в их районе.
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