Дорожникам назначен штраф за сброшенный в Енисей снег во время уборки

Нарушения во время уборки Николаевского моста не останутся безнаказанными. В Краевом управлении автомобильных дорог сообщили, что Специализированное автотранспортное предприятие заплатит штраф в 200 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение природоохранного законодательства. При уборке моста в ночь с 30 на 31 января дорожная техника сбрасывала грязный снег с реагентами с магистрали прямо в воду. Также нежная лавина попала на припаркованные под мостом машины. По неофициальным данным были повреждены два автомобиля. По поводу компенсаций владельцам поврежденным машин информации пока нет.

«КРУДОР выставило претензию в адрес подрядчика на сумму 200 тысяч рублей. Подрядчик в течение 14 дней после получения претензии рассматривает ее, далее либо соглашается и переводит соответствующую сумму в краевой бюджет, либо не соглашается и тогда вопрос решается уже в судебном порядке», - пояснили в пресс-службе краевого управления автомобильных дорог.