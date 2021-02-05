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Дорожникам назначен штраф за сброшенный в Енисей снег во время уборки

Главная Общество
Красноярск
14:48 5 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Нарушения во время уборки Николаевского моста не останутся безнаказанными. В Краевом управлении автомобильных дорог сообщили, что Специализированное автотранспортное предприятие заплатит штраф в 200 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение природоохранного законодательства. При уборке моста в ночь с 30 на 31 января дорожная техника сбрасывала грязный снег с реагентами с магистрали прямо в воду. Также нежная лавина попала на припаркованные под мостом машины. По неофициальным данным были повреждены два автомобиля. По поводу компенсаций владельцам поврежденным машин информации пока нет.

«КРУДОР выставило претензию в адрес подрядчика на сумму 200 тысяч рублей. Подрядчик в течение 14 дней после получения претензии рассматривает ее, далее либо соглашается и переводит соответствующую сумму в краевой бюджет, либо не соглашается и тогда вопрос решается уже в судебном порядке», - пояснили в пресс-службе краевого управления автомобильных дорог.

 

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