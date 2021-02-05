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Компания «Сибиряк» заплатит штраф за незаконную разработку карьера в Солонцах

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Красноярск
13:04 5 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Арбитражный суд назначил штраф для строительной компании «Сибиряк» за незаконную разработку участка в поселке Солонцы в Емельяновом районе. На большегрузы, которые вывозят грунт с карьера, жаловались местные жители. По обращениям красноярцев прокуратура провела проверку, в результате которой выяснилось, что земельный участок площадью 87 га был предоставлен строительной организации для комплексного жилищного строительства микрорайона «Северный» в поселке Солонцы. Однако строители начали работы по подготовке территории к строительству без получения разрешительной документации.

«Прокурор в отношении ООО УСК «Сибиряк» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение порядка строительства). По результатам его рассмотрения Арбитражным судом Красноярского края юридическому лицу назначен штраф», - сообщили в ведомстве

За нарушение требованием законодательства строительная компания заплатит 500 тысяч рублей. Отметим, ранее стало известно, что причиненный ущерб природе оценивался в 10 миллионов рублей.

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