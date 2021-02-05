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Студенты СибГАУ с понедельника вернутся к очному формату обучения

Главная Общество
Красноярск
11:30 5 Февраля 2021
вирус, красноярск, в красноярском крае, в красноярске, эпидемия, студенты, образование
Автор: Sibnovosti.ru
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С 8 февраля студенты Сибирского государственного университета им. М.Ф. Решетнева возвращаются в аудитории. В соответствии с приказом ректора учебного заведения Эдхама Акбулатова студенты очной и вечерней форм обучения, а также слушатели по программам дополнительного образования возвращаются к привычному формату получения знаний.

Отметим, что все лекции и семинары будут проводиться с соблюдением всех профилактических и противовирусных мер – обязательное ношение масок, измерение температуры на входе в учебные корпуса, а также регулярная уборка помещений и соблюдение социальной дистанции среди студентов и преподавателей.

Вчера Sibnovosti.ru сообщали, что с 8 февраля к очному формату обучения возвращаются студенты СФУ.

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