Студенты СибГАУ с понедельника вернутся к очному формату обучения

С 8 февраля студенты Сибирского государственного университета им. М.Ф. Решетнева возвращаются в аудитории. В соответствии с приказом ректора учебного заведения Эдхама Акбулатова студенты очной и вечерней форм обучения, а также слушатели по программам дополнительного образования возвращаются к привычному формату получения знаний.

Отметим, что все лекции и семинары будут проводиться с соблюдением всех профилактических и противовирусных мер – обязательное ношение масок, измерение температуры на входе в учебные корпуса, а также регулярная уборка помещений и соблюдение социальной дистанции среди студентов и преподавателей.

Вчера Sibnovosti.ru сообщали, что с 8 февраля к очному формату обучения возвращаются студенты СФУ.