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Красноярские врачи продолжают бороться за жизнь жены Ярослава Сумишевского

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Красноярск
11:02 5 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Врачи Краевой клинической больницы №1 продолжают бороться за жизнь супруги известного российского певца Ярослава Сумишевского.

Напомним, неделю назад они попали в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Назаровском районе. Сам певец получил сотрясение мозга и ушибы, а его жена в результате множественных травм впала в кому. На неделе ее транспортировали из Назарово в краевой центр.

«Прогнозов никто не даёт, мы всё понимаем и вынуждены принимать. Но мы ни на секунду не допускаем плохих мыслей. Каждый день – это борьба. В Красноярске мы надолго и дай Бог, потому что я надеюсь, что время помогает Наташе восстановиться» – написал Сумишевский на странице во «ВКонтакте».

Кроме того, исполнитель встретился с главврачом Егором Корчагиным и восхитился отзывчивостью и профессионализмом персонала больницы.

Фото: страница Ярослава Сумишевского во «ВКонтакте»

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