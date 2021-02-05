Красноярские врачи продолжают бороться за жизнь жены Ярослава Сумишевского

Врачи Краевой клинической больницы №1 продолжают бороться за жизнь супруги известного российского певца Ярослава Сумишевского.

Напомним, неделю назад они попали в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Назаровском районе. Сам певец получил сотрясение мозга и ушибы, а его жена в результате множественных травм впала в кому. На неделе ее транспортировали из Назарово в краевой центр.

«Прогнозов никто не даёт, мы всё понимаем и вынуждены принимать. Но мы ни на секунду не допускаем плохих мыслей. Каждый день – это борьба. В Красноярске мы надолго и дай Бог, потому что я надеюсь, что время помогает Наташе восстановиться» – написал Сумишевский на странице во «ВКонтакте».

Кроме того, исполнитель встретился с главврачом Егором Корчагиным и восхитился отзывчивостью и профессионализмом персонала больницы.

Фото: страница Ярослава Сумишевского во «ВКонтакте»