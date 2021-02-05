Земли общины Виссариона отойдут в ведение Минлесхоза

В Арбитражной суде Красноярского края приняли решение удовлетворить иск от регионального министерства лесного хозяйства. Ранее ведомство заявило требование расторгнуть договор с «Церковью Последнего Завета» о безвозмездном пользовании землей в Курагинском районе.

Стоит отметить, что соответствующий договор между государством и религиозной организацией был заключен еще в 2015 году. Однако судебная инстанция приняла решение расторгнуть договор из-за нарушения условий, обозначенных в документе.

В частности, в договоре было указано, что земельные участки, на которых имелся лесной массив, можно использовать для осуществления религиозной деятельности. Однако, жители общины регулярно вырубали лес и строили себе деревянные дома, также оставляли после себя строительный мусор.

Напомним, Виссарион и его ближайшие сподвижники были арестованы в конце сентября прошлого года. Им инкриминируется создание религиозного сообщества, в котором по версии следствия, осуществлялось насилие и причинение тяжкого вреда здоровью.

Читайте также:

Пострадавшими от деятельности общины Виссариона признаны 19 человек

Суд продлил аресты духовным лидерам общины Виссариона

Рослесхоз требует у виссарионовцев вернуть земли

Красноярский краевой суд перенес рассмотрение иска о ликвидации «Церкви последнего завета» Виссариона

Виссариона и его сподвижников отправили под арест