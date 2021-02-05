Инспекторы ГИБДД в Красноярске установили нарушения режима труда и отдыха водителей автобусов

Инспекторы ГИБДД в Красноярске проверяют соблюдение режима труда и отдыха водителей автобусов. Это важный фактор для безопасности пассажирских перевозок, отмечают в Госавтоинспекции. Только за январь дорожные полицейские выявили семь нарушений графика смен водителей. На этой неделе водитель пассажирского автобуса №53, который вышел на вторую смену подряд, попал в ДТП на проспекте Свободный из-за того, что ему стало плохо.

В ГИБДД отметили, что в этом году зарегистрировано три аварии с участием маршруток, где пострадали семь человек. Всего инспекторы выявили 250 нарушений ПДД водителями общественного транспорта.

«Госавтоинспекторы не только следят за соблюдением правил дорожного движения водителями автобусов, но и проводят проверки технического состояния транспортных средств, путевой документации. Особое внимание уделяется соблюдения режима труда и отдыха водителей», - добавили в пресс-службе ГИБДД.

Красноярцев призывали сообщают в дежурную службу ГИБДД, если водители автобусов нарушают правила, или их состояние вызывает опасения – например, водитель устал или пьян.

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