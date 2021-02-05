В выходные синоптики обещают потепление до -1 градуса

Предстоящие выходные порадуют красноярцев теплой погодой. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в пятницу, 5 февраля, в городе будет -9…-11°С, северо-западный ветер будет дуть с порывами 3-8 м/с. Днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

В ночь на субботу, 6 февраля, температура опустится до -20°С, однако днем значительно потеплеет – по прогнозу Гидрометцентра ожидается -7°С, пасмурно, но без осадков.

В воскресенье, 7 февраля, синоптики прогнозируют до -9°С ночью. В светлое время суток воздух прогреется до -1°С, осадков не ожидается. По предварительным данным, такая погода сохранится до середины следующей недели.

