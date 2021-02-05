Снегоуборочной технике в Красноярске разрешили работать в часы-пик

В Красноярске создан мобильный оперативный штаб по уборке города. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Еремин. Оперштаб будет круглосуточно координировать работу по содержанию дорог. Возглавил структуру первый заместитель главы города Владислав Логинов. Первым решением оперштаб отменил запрет на работу снегоуборочной техники в часы-пик. Раньше машины уходили с дорог по утрам и вечерам, чтобы не затруднять движение. Также особое внимание уделят расчистке пешеходных переходов от снежных валов. С управляющими компаниями и ТСЖ усилят работу по очистке дворов от снега.

«Работать в режиме такого «ударного кулака» оперштаб будет до нормализации обстановки на дорогах и в пешеходных пространствах», – поручил мэр Сергей Еремин.

В мэрии отметили, что за сутки с дорог вывезли 1 010 КАМАЗов снега. На опасных участках использовали противогололедные реагенты. Убрано 367 участков улично-дорожной сети и 306 остановок общественного транспорта.