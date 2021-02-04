En+ Group запускает образовательный курс для школьников «Энергия в каждой капле»

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, сообщает о пилотном запуске образовательного курса для школьников «Энергия в каждой капле». Он направлен на изучение принципов работы гидроэлектростанций на базе робототехнических конструкторов LEGO® Education. Разработка образовательных курсов в области робототехники была инициирована еще основателем компании Олегом Владимировичем Дерипаска. Обучение уже начали проходить ученики двух подшефных школ в Красноярске и Иркутске. С сентября проект будет запущен в 14 учебных заведениях Дивногорска, Красноярска, Иркутска, Братска и Усть-Илимска.

В ходе обучения школьники узнают принцип работы ГЭС, смогут самостоятельно смоделировать работу предприятия, а также выстроить цепочку от получения электроэнергии до подачи ее в жилые дома и учреждения. Он включает в себя учебные материалы для учителей, рабочие тетради для учеников, медиа презентации, инструкции по сборке моделей, игровые поля и сами наборы LEGO® Education.

Методическое содержание курса разрабатывалось 6 месяцев профессиональными тренерами робототехники, инженерами-методистами с международной сертификацией по программам LEGO® Education Academy при участии экспертов Иркутской, Братской и Усть-Илисмкой ГЭС. Содержание курса максимально приближено к реальной работе гидроэлектростанций, а благодаря интерактивной практической части, школьники 5-9 классов смогут попробовать себя в роли инженера энергетической отрасли.

Планируется, что в этом году образовательный курс пройдут до 250 учеников. В дальнейшем методический материал будет размещен в свободном доступе, и его смогут использовать в качестве дополнительного образования не только учебные заведения, но и кружки робототехники. Таким образом, принять участие в проекте смогут более 5 000 школьников Сибири.

Вера Курочкина, Заместитель генерального директора компании En+ Group:

«Компания уделяет большое внимание разработке современным интерактивным проектам для школьников, чтобы просто и емко показать принципы работы ГЭС и получения электроэнергии. В дальнейшем такие проекты могут заинтересовать детей инженерно-техническим направлением в обучении, также могут оказать влияние на выбор профессии, их приоритеты по выбору специальности в вузе, а затем - и работодателя».