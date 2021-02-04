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Росводресурсы расширили диапазон расходов через гидроагрегаты Богучанская ГЭС

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Красноярск
15:21 4 Февраля 2021
работа, энергетика, гэс, река
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В соответствии с решением Росводресурсов, Енисейское бассейновое водное управление 2 февраля установило режимы работы ГЭС Ангарского каскада на период с 3 февраля по 4 марта 2021 года. Для Богучанской ГЭС диапазон расходов увеличен с 3000-3500 до 3500-3700 кубометров в секунду. С 1 января по 2 февраля 2021 года средние расходы через агрегаты Богучанской ГЭС составили 3488 кубометров в секунду. Расходы могут быть изменены по решению ЕнБВУ в соответствии с ледовой обстановкой на Ангаре. По информации Среднесибирского УГМС, по состоянию на 2 февраля в районе водопостов Богучаны, Рыбное и Татарка ледовый покров установился, уровень Ангары находится в пределах нормативных значений.

Уровень Богучанского водохранилища с начала года поднялся с отметки 207,48 до отметки 207,67 м; уровень реки Ангара ниже створа ГЭС составляет 138,88 м. Толщина льда на Богучанском водохранилище увеличилась с 0,42 до 0,46 м, слой снега на льду 0,23 м; полынья в районе агрегатных секций ГЭС из-за сильных морозов в конце января (до -37-42 градусов по Цельсию) сократилась до 5 м.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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