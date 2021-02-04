Экс-звезда телекомпании ТВК возглавил красноярский Гидрометцентр

В красноярском Гидрометцентре назначен новый руководитель. Им стал Иван Гордеев, который известен жителям краевого центра как постоянный ведущий прогноза погоды на телеканале ТВК.

Стоит отметить, что он выходил в эфир телекомпании с 2011 по начало 2020 год каждый понедельник.

Ранее Иван Гордеев с 2015 года занимал должность заместителя руководителя Гидрометцентра «Среднесибирское УГМС». Таким образом он сменил экс-руководителя учреждения Марину Еремину, которая ушла на пенсию. В Гидрометцентре он работает с 2007 года, туда он устроился после окончания Томского государственного университета.