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«Роснефть» внедряет современные цифровые сервисы для потребителей топлива

Главная Общество
Красноярск
13:10 4 Февраля 2021
технологии, нефть, топливо, предприятие
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Ачинский НПЗ первым из нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть» разместил QR-код на паспортах качества нефтепродуктов. Отличительные знаки появились на документах, выдаваемых при отгрузке автомобильных бензинов АИ-92-К5 и АИ-95-К5, а также дизельных видов топлива высшего экологического класса. Современные цифровые технологии позволят потребителю в режиме онлайн получить дополнительные сведения о производителе продукции.

Ускоренная цифровизация и повышение эффективности бизнеса – одна из ключевых задач Компании в рамках реализации Стратегии «Роснефть-2022». Повышение оперативности и интерактивности процессов взаимодействия с клиентами являются основными приоритетами розничного бизнеса НК «Роснефть».

Информация о продукции размещена на защищенном сервере Росстандарта в реестре производителей. Перед включением в реестр вся продукция проходит процедуру независимой оценки качества. На протяжении действия сертификата продукция подлежит плановому и внеплановому инспекционному контролю со стороны Росстандарта. Проверкам подлежит деятельность и испытательных лабораторий НПЗ, аккредитованных в Российской системе аккредитации. Система обеспечивает открытость и объективность данных, предоставляемых потребителю.

 

Фото: АО «АНПЗ ВНК»
По материалам АО «АНПЗ ВНК»

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