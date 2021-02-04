«КрасКом» подвел предварительные итоги внутреннего расследования массового отравления

В компании «КрасКом» рассказали о предварительной причине массового отравления жителей Студгородка питьевой водой.

По версии руководства компании происшествие случилось в результате попадания воды из системы пожаротушения вышла в централизованную систему водоснабжения.

«Какую-то часть этого всего выхватили внутридомовые насосы. И подали опять в этот же дом в систему водоснабжения. Какая-то часть ушла чуть дальше» – пояснил Олег Гончеров.

Стоит отметить, что к расследованию происшествия подключились сотрудники городской администрации

«Сегодня все следственные действия проводит следком и Роспотребнадзор. Сегодня с одним из руководителей Роспотребнадзора я общался. Окончательных выводов у них сегодня нет. Версия, которую сказал Олег Васильевич она понятная и рабочая, и технологически связывается с тем, что на самом деле произошло», – поделился мнением Владислав Логинов.

По данным телеканала «Прима», количество пострадавших в результате происшествия превысило 150 человек.

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