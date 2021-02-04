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С понедельника студенты СФУ вернутся в аудитории

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Красноярск
12:00 4 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В ближайший понедельник, 8 февраля, студенты СФУ вернутся к очной форме получения образования. Об этом стало известно накануне, после подписания ректором университета соответствующего указа.  

В учреждении рассказали, что лекции и семинары будут проводиться с соблюдением всех мер противовирусной профилактики. Так, на студентах должны быть защитные маски и на входе в университет им будет измеряться температура.

Вместе с тем, студенты должны соблюдать социальную дистанцию.

Стоит отметить, что руководство СФУ предусмотрело возможность проведения отдельных лекций в онлайн-формате. Для этого необходимо согласование проректора по учебной работе. Это сделано для того, чтобы студенты, которые находятся на самоизоляции и иностранные студенты, временно отсутствующие в стране, не отставали по учебной программе от своих одногруппников.    

 

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