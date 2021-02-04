СГК восстановила подачу тепла в дома жителей проспекта Комсомольский

Энергетики СГК досрочно завершили ремонт на тепломагистрали в микрорайоне Северный. Подачу тепла в дома возобновили несколько часов назад, в ближайшие часы батареи должны стать теплыми во всех квартирах.

Ночью рабочим пришлось перекрыть две полосы движения по проспекту Комсомольский в сторону улицы 9 мая – это ограничение будет сохраняться как минимум до второй половины дня.

«Монтажные и земляные работы на участке еще продолжаются. Нужно восстановить канал, засыпать траншею и утрамбовать грунт. Асфальт тоже будет восстановлен — но уже весной», - сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Отметим, что движение общественного транспорта в районе перекрытия осуществляется по крайней правой полосе.