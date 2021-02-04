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Ледовые городки в Красноярске сохранят до 15 февраля

Главная Общество
Красноярск
11:30 4 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Несмотря на приближающиеся нулевые температуры в городской администрации не планируют демонтировать ледовые городки. Так, скульптуры и горки в сквере им. Чернышевского в Центральном районе планируют сохранить до 15 февраля. Как минимум до этого срока сохранят и самый популярный ледовый городок города в Зеленой роще. На елку в Центральном районе накануне выезжала рейдовая группа. Инспекторы оценили состояние ступенек на горках, безопасность перил, скаты с горок и наличие информационных табличек. Проверили и ледовые скульптуры, которые установлены на высоких постаментах. Опасных конструкций в сквере не обнаружили.

«Предварительно ледовый городок в сквере им. Чернышевского мы планируем сохранить до 15 февраля. Внести коррективы может лишь погода – если фигуры и горки начнут сильно подтаивать, их придется демонтировать. За состоянием городка ежедневно следят специалисты, и на основе их мнения мы и будем принимать окончательное решение. Но пока в сквере всё в порядке», – сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.   

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