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В краевом правительстве назвали условия для получения рассрочки по платежам за отопление

Главная Общество
Красноярск
10:30 4 Февраля 2021
жкх, сгк, теплоснабжение, коммунальщики, тепло, правительство, в красноярске, в красноярском крае, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края разъяснило правила получения рассрочки за отопление. Красноярцы могут растянуть оплату за январь на 12 месяцев в том случае, если начисленная плата за отопление в текущем расчетном месяце 2021 года как минимум на 25 % выше, чем в аналогичный месяц 2020 года.

В этом случае поставщик коммунальной услуги – в Красноярске это компания СГК – обязан предоставить рассрочку по обращению жителя. В краевом министерстве подчеркнули, что это именно обязанность, а не право ресурсоснабжающей организации. У собственников квартир же есть право выбора – гасить задолженность частями, или внести остаток платы досрочно. Пени и штрафы при получении рассрочки платежа начисляться не будут.

«Возможность внесения платы на условиях рассрочки - это требование федерального законодательства. И предоставлять такую возможность гражданам – это именно требование к ресурсоснабжающим компаниям, а не право их выбора. К тем исполнителям услуг, кто рассрочку жителям не представит, со стороны надзорных органов будут применены жесткие меры реагирования. В четверг совместно со службой Стройнадзора, главами пяти территорий края, ключевыми ресурсоcнабжающими компаниями мы проведем совещание, где подробно рассмотрим ситуацию по предоставлению рассрочки в разрезе каждого муниципального образования. И если некоторые исполнители коммунальной услуги будут говорить, что это право, а не обязанность, то думаю, что контрольно-надзорные органы соответствующие меры реагирования должны будут принять», - заявил заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Гаврилов.

В краевом правительстве отметили, что причиной повышенной платы за отопление в январе стала морозная погода. Еще одна причина – ранее закрытие отчетного периода в декабре 2020 года. В последний месяц прошлого года управляющие компании передали данные с общедомовых приборов учета на неделю раньше обычного. Таким образом, выпавшие за эту неделю объемы были учтены в январском платежном документе.
При этом весной красноярцы получат перерасчеты за отопление от СГК - компании-поставщики тепла. Это будет корректировка за 2020 год.

«С сентября 2019 года по август 2020 года жители пяти муниципальных образований оплачивали услугу по отоплению равными долями в течение 8 месяцев. Мы понимаем, что в эти 8 месяцев вошли летние периоды, когда коммунальная услуга не предоставлялась, а оплата начислялась. За этот указанный период в первом квартале 2021 года исполнитель по требованиям федерального законодательства обязан произвести корректировку размера платы», - добавил Гаврилов.

Это будет последний массовый перерасчет, так как теперь красноярцы платят за отопление по факту, то есть только в те месяцы, когда батареи в квартирах горячие. Весной – платежи за тепло уменьшатся, так как повысится температура воздуха за окном. Летом квитанции на оплату отопления приходить не будут. В краевом правительстве сообщили, что такая система позволяет отказаться от ежегодных корректировок платы. Учитывая аномально холодный декабрь и январь в краевом правительстве призвали ресурсоснабжающие организации произвести корректировку как можно быстрее, чтобы минимизировать финансовую нагрузку на жителей.

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