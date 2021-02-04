Очередные послабления внесены в указ об антиковидных мерах в Красноярском крае

В Красноярском крае в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, внесены послабления. Губернатор Александр Усс подписал документ, который разрешает детям до 14 лет посещать торгово-развлекательные центры, а также рестораны быстрого питания и самообслуживания без сопровождения родителей. Эта мера начала действовать в период новогодних каникул, чтобы дети не проводили свободное время в ТРЦ. Также перед новым годом и в праздники было ограничено время работы заведений общепита – до 21:00. Это ограничение было отменено автоматически после завершения новогодних праздников.

Напомним, что в Красноярском крае действует масочный режим – средства индивидуальной защиты необходимо надевать при посещении общественных мест, а также в транспорте, в том числе такси. Также жители должны соблюдать социальную дистанцию. Общепит работает до 23:00, банкеты и корпоративы запрещены. Действуют ограничения по заполняемости залов в кино и театрах.