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Очередные послабления внесены в указ об антиковидных мерах в Красноярском крае

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Красноярск
09:14 4 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, внесены послабления. Губернатор Александр Усс подписал документ, который разрешает детям до 14 лет посещать торгово-развлекательные центры, а также рестораны быстрого питания и самообслуживания без сопровождения родителей. Эта мера начала действовать в период новогодних каникул, чтобы дети не проводили свободное время в ТРЦ. Также перед новым годом и в праздники было ограничено время работы заведений общепита – до 21:00. Это ограничение было отменено автоматически после завершения новогодних праздников.

Напомним, что в Красноярском крае действует масочный режим – средства индивидуальной защиты необходимо надевать при посещении общественных мест, а также в транспорте, в том числе такси. Также жители должны соблюдать социальную дистанцию. Общепит работает до 23:00, банкеты и корпоративы запрещены. Действуют ограничения по заполняемости залов в кино и театрах.

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