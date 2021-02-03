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В Красноярске с начала года в авариях пострадали 13 детей

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Красноярск
17:15 3 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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С начала года в авариях в Красноярском крае пострадали 13 детей. По данным ГИБДД, почти все маленькие пассажиры, которые получили травмы, были без удерживающих кресел. В шести случаях за рулем находились родственники несовершеннолетних.

В Октябрьском районе водитель автомобиля «Додж» вылетел на встречку, где врезался в «Тойоту», в которой находился 11-тимесячный ребенок. Малыш был в автолюльке. Ранее в Кировском районе водитель «Лифана» также на встречке врезался в автомобиль «Киа». В аварии пострадала 4-хлетняя девочка, которая была пассажиркой автомобиля «Лифан». От серьезных травм ребенка уберегло автокресло.

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