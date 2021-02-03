В Красноярске на 85-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Зоя Сафонова

В Красноярске на 85-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Зоя Федоровна Сафонова. Для Красноярского края это человек-легенда. Зоя Федоровна работала на Красноярском шелковом комбинате ткачихой-многостаночницей, установила трудовой рекорд, благодаря которому прославилась на всю страну. На пенсии помогала реализовать инициативы краевого Совета ветеранов и общества «Трудовая доблесть России».

«Она представляла поколение созидателей, которые ощущали личную ответственность за будущее страны. Вся ее жизнь – пример деятельного патриотизма. Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Соболезнования родным и близким легендарной красноярки Зои Федоровны Сафоновой выразил губернатор Александр Усс.