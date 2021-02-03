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Красноярец заплатил за поступление в вуз и последующие хорошие оценки

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Красноярск
16:34 3 Февраля 2021
в красноярске, вуз, коррупция, красноярск, в красноярском крае, вузы, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярец поступил в магистратуру Сибирского университета науки и технологий за взятку. 28-летний мужчина заплатил заведующему кафедрой 30 тысяч рублей, за что был зачислен в вуз без вступительных испытаний. Кроме того, молодой человек «авансом» перечислил преподавателю 135 тысяч рублей за последующие хорошие оценки по предметам. Сдавать экзамены и зачеты, соответственно, ему больше не требовалось.

В отношении студента было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ «дача взятки должностному лицу». Вместо диплома ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы. Также статьей предусматривается штраф, который может в 30 раз превышать сумму взятки.

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