Красноярец заплатил за поступление в вуз и последующие хорошие оценки

Красноярец поступил в магистратуру Сибирского университета науки и технологий за взятку. 28-летний мужчина заплатил заведующему кафедрой 30 тысяч рублей, за что был зачислен в вуз без вступительных испытаний. Кроме того, молодой человек «авансом» перечислил преподавателю 135 тысяч рублей за последующие хорошие оценки по предметам. Сдавать экзамены и зачеты, соответственно, ему больше не требовалось.

В отношении студента было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ «дача взятки должностному лицу». Вместо диплома ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы. Также статьей предусматривается штраф, который может в 30 раз превышать сумму взятки.