В Красноярском крае стали меньше строить

В Красноярскстате представили статистические данные по строительству жилья за 2020 год. Так, в прошлом году суммарно было построено 1 миллион 251 тысяча квадратных метров жилья. В ведомстве отметили, что это на 26,2% меньше, в позапрошлом году.

Львиную долю новых квадратных метров построили строительные фирмы, на их счет пришлось 750,4 тысячи квадратных метров (59,9% от всего построенного). Также строительством занимались индивидуальные застройщики – они ввели в эксплуатацию более полумиллиона «квадратов» – 501,3 тысяча, что составило 40,1% от общего числа.

Лидером по появлению нового жилья стала краевая столица – 58,9%, а также Емельяновский район – 13,3%. Все остальное пришлось на долю других муниципалитетов. Стоит отметить, что в 2020 году в эксплуатацию было введено 19,2 тысячи квартир.