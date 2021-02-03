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В Красноярском крае стали меньше строить

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Красноярск
16:08 3 Февраля 2021
статистика, строительство, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярскстате представили статистические данные по строительству жилья за 2020 год. Так, в прошлом году суммарно было построено 1 миллион 251 тысяча квадратных метров жилья. В ведомстве отметили, что это на 26,2% меньше, в позапрошлом году.  

Львиную долю новых квадратных метров построили строительные фирмы, на их счет пришлось 750,4 тысячи квадратных метров (59,9% от всего построенного). Также строительством занимались индивидуальные застройщики – они ввели в эксплуатацию более полумиллиона «квадратов» – 501,3 тысяча, что составило 40,1% от общего числа.

Лидером по появлению нового жилья стала краевая столица – 58,9%, а также Емельяновский район – 13,3%. Все остальное пришлось на долю других муниципалитетов. Стоит отметить, что в 2020 году в эксплуатацию было введено 19,2 тысячи квартир.

 

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