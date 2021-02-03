В Красноярске инспекторы ГИБДД остановили водителя с миллионным долгом по кредиту

Во время совместного рейда с судебными приставами инспекторы ГИБДД остановили в Красноярске водителя с миллионным долгом по кредиту. Они остановили автомобилиста для проверки документов. Параллельно его пробили по базе данных на наличие неоплаченных долгов. Оказалось, что мужчина задолжал крупную сумму по договору займа. Судебные приставы арестовали машину должника - «Мицубиси L-200». Автомобиль сейчас находится на спецстоянке. У владельца есть 10 дней, чтобы погасить долг. В противном случае машину выставят на реализацию.

«Такие совместные рейды мы проводим еженедельно. Каждый должник должен знать, что существует статья 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в установленный срок». На основании этой статьи злостного неплательщика могут арестовать на срок до 15 суток или взыскать с него штраф в двукратном размере», – заявил командир полка ДПС Владимир Евсеенко.

Отметим, что во время совместных рейдов с судебными приставами инспекторы проводят проверки автомобилистов по базам на неоплаченные кредиты, алименты и административные штрафы.

Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю