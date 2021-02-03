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Красноярцы активнее всего голосуют за благоустройство набережной Качи

Главная Общество
Красноярск
12:57 3 Февраля 2021
благоустройство, город, голосование
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Осталось чуть больше двух недель до окончания голосования за скверы, которые благоустроят в 2022 году. Всех, кто еще не сделал свой выбор, приглашают принять участие в формировании списка объектов благоустройства.

Скверы, парки, набережные и другие общественные пространства обновляют в Красноярске по нацпроекту «Жилье и городская среда». Главное условие получения федерального и краевого финансирования – активность горожан. В городе уже благоустроили более 50 общественных пространств, среди них Ярыгинская и Центральная набережные, сквер Паниковка, парк в мкр. Солнечный и другие. Теперь жители снова должны сами решить, где именно провести благоустроительные работы.

Выбрать пространство можно в ходе опроса на официальном сайте администрации города​, платформе «Активный гражданин» или лично прийти в администрацию своего района и проголосовать в очной форме, заполнив бюллетень. В план работ на 2022 год попадут территории, набравшие наибольшее количество голосов в каждом из районов. Всего на голосование представлены 28 территорий.

На сегодня лидером голосования на сайте по-прежнему является набережная реки Кача. За это пространство голосуют активнее всего. Не отстают и активисты, голосующие за сквер на ул. Робеспьера, 19 в Железнодорожном районе, а также желающие благоустроить сквер на ул. Полтавская в Свердловском районе. Эти три пространства пока явные лидеры онлайн-голосования. Хотя за последнюю неделю много голосов поступило за сквер Геодезистов в Центральном районе и за набережную в районе ДК имени 1 мая. Самая низкая активность зафиксирована в Кировском и Советском районах.

Голосование продлится до 19 февраля.

Проголосовать можно здесь.

По материалам пресс-службы администрации г. Красноярска

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