Сергей Еремин: «Благоустройство набережной станет кульминацией преобразований»

В этом году начнутся работы по комплексному благоустройству набережной за торговым центром «Красноярье». Накануне красноярский градоначальник посетил Кировский район и в формате выездного совещания оценил планы по грядущему благоустройству.

В рамках проекта «Формирования комфортной городской среды» набережная будет благоустроена в три яруса. На нижнем, который будет находиться непосредственно у воды будет обустроены велосипедные дорожки, на среднем организована зона для отдыха горожан, а на верхнем планируют обустроить смотровую площадку, беседки и качели.

Кроме того, Сергей Еремин подчеркнул о важности концепции единого пешеходного пространства – назвав его Вавиловским парковым кольцом

"Благоустройство набережной станет кульминацией всех тех преобразований, которые произошли в последнее время в этом районе. Я имею в виду и новый облик площади перед торговым центром, и реновацию сквера «Энтузиастов». И в этом году мы планируем зайти на благоустройство сквера в районе остановки «ТЮЗ» на пр. имени газеты «Красноярский рабочий» и бульвара Маяковского, с выходом на ул. Вавилова. Таким образом, в Кировском районе у нас сформируется единое пешеходное пространство – Вавиловское парковое кольцо. Именно к этому мы стремимся", - поделился планами градоначальник

Ранее Sibnovosti.ru брали интервью у директора «Красгорпарка» Александра Митрошкина, в котором он рассказал о дальнейших планах по развитию общественных пространств.

Фото: admkrsk.ru / Александр Черных