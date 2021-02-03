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Сергей Еремин: «Благоустройство набережной станет кульминацией преобразований»

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Красноярск
10:45 3 Февраля 2021
мэр, администрация, комфорт, благоустройство, красноярск, в красноярском крае, в красноярске, развитие, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В этом году начнутся работы по комплексному благоустройству набережной за торговым центром «Красноярье». Накануне красноярский градоначальник посетил Кировский район и в формате выездного совещания оценил планы по грядущему благоустройству.

Сергей Еремин: «Благоустройство набережной станет кульминацией преобразований»

В рамках проекта «Формирования комфортной городской среды» набережная будет благоустроена в три яруса. На нижнем, который будет находиться непосредственно у воды будет обустроены велосипедные дорожки, на среднем организована зона для отдыха горожан, а на верхнем планируют обустроить смотровую площадку, беседки и качели.

Кроме того, Сергей Еремин подчеркнул о важности концепции единого пешеходного пространства – назвав его Вавиловским парковым кольцом

Сергей Еремин: «Благоустройство набережной станет кульминацией преобразований»

"Благоустройство набережной станет кульминацией всех тех преобразований, которые произошли в последнее время в этом районе. Я имею в виду и новый облик площади перед торговым центром, и реновацию сквера «Энтузиастов». И в этом году мы планируем зайти на благоустройство сквера в районе остановки «ТЮЗ» на пр. имени газеты «Красноярский рабочий» и бульвара Маяковского, с выходом на ул. Вавилова. Таким образом, в Кировском районе у нас сформируется единое пешеходное пространство – Вавиловское парковое кольцо. Именно к этому мы стремимся", - поделился планами градоначальник

Ранее Sibnovosti.ru брали интервью у директора «Красгорпарка» Александра Митрошкина, в котором он рассказал о дальнейших планах по развитию общественных пространств.

Фото: admkrsk.ru / Александр Черных

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