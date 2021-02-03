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Из-за ремонта теплотрассы будет частично перекрыт проспект Комсомольский

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Красноярск
10:15 3 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня, 3 февраля, специалисты СГК начнут ремонт теплотрассы в микрорайоне Северный. В этой связи будет перекрыта проезжая часть на проспекте Комсомольский.

Начиная с 22:00 сегодня и до 22:00 завтра закроют две полосы проспекта на пересечении с улицей 9 Мая. Однако общественный транспорт эти сутки сможет спокойно двигаться по крайней правой полосе.

Кроме того, в ночь на 4 февраля и до 13:00 в ближайших домах будет отключено отопление. Горячая вода будет подавать по временной схеме. Вместе с тем, в некоторых домах будет понижена подача тепла.

Из-за ремонта теплотрассы будет частично перекрыт проспект Комсомольский
  

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