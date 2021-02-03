Из-за ремонта теплотрассы будет частично перекрыт проспект Комсомольский

Сегодня, 3 февраля, специалисты СГК начнут ремонт теплотрассы в микрорайоне Северный. В этой связи будет перекрыта проезжая часть на проспекте Комсомольский.

Начиная с 22:00 сегодня и до 22:00 завтра закроют две полосы проспекта на пересечении с улицей 9 Мая. Однако общественный транспорт эти сутки сможет спокойно двигаться по крайней правой полосе.

Кроме того, в ночь на 4 февраля и до 13:00 в ближайших домах будет отключено отопление. Горячая вода будет подавать по временной схеме. Вместе с тем, в некоторых домах будет понижена подача тепла.