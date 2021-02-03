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В Красноярске подрядчик предоставил подложные документы для победы на торгах на 124 млн рублей

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Красноярск
09:30 3 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске частная компания предоставила подложные документы для победы на крупных торгах. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что Красноярский машиностроительный завод проводил электронный аукцион по выбору подрядчика. Чтобы забрать тендер, фирма «ПромСтрой» предоставила заведомо подложные документы, заявили в надзорном ведомстве.

«В отсутствие опыта выполнения соответствующих работ, являющегося условием для участия в процедуре торгов, к аукционной заявке приобщены подложные документы, подтверждающие наличие такого опыта. Неправомерные действия повлекли признание указанной организации победителем аукциона», - говорится в сообщении на сайте краевой прокуратуры.

Когда обман вскрылся, результаты торгов аннулировали. По факту обмана со стороны руководителей фирмы возбуждено уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа». Расследование этого преступления прокуратура взяла на контроль.

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