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ГИБДД снова заявила о неудовлетворительном состоянии дорог в Красноярске

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Красноярск
09:15 3 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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ГИБДД второй раз с начала года обрушилась с резкой критикой на городскую администрацию. Дорожные полицейские заявили о неудовлетворительном состоянии дорог в Красноярске, которое усугубилось после снегопада в минувшую пятницу. Привести магистрали в надлежащий вид чиновники и коммунальщики не могу до сих пор. В ГАИ сообщили, что за январь в городе произошло 104 ДТП, 75 из которых случились по причине плохих дорог – колеи, снежного наката, отсутствия подсыпки.

«В адрес балансодержателя сотрудниками Госавтоинспекции выдано 173 обязательных для исполнения предписаний по недостаткам зимнего содержания улиц и дорог – это в три раза больше, чем в минувшем году. В отношении владельца дорог составлено 24 административных протокола за «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

О состоянии городских магистралей инспекторы проинформировали прокуратуру. При такой ситуации на дорогах, в ГАИ призывают автомобилистов выбирать предельно аккуратный стиль вождения – соблюдать дистанцию, скоростной режим и отказаться от резких маневров.

Напомним, что в январе о ненадлежащем состоянии городских дорог заявил главный госавтоинспектор края Алексей Членов.

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