На Красноярск надвигается метель

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Красноярске. В город идет потепление, а вместе с ним метель и сильный ветер. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в среду, 3 февраля, порывы западного ветра будут достигать 15-20 м/с. Ожидается небольшой снег, воздух днем прогреется до -3…-5°С.

«В центральных районах сохранится морозная погода, температура воздуха ночью местами -28…-30°С, днем в центральных и южных районах порывы западного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица», - сообщили в метеоцентре.

Во время сильного ветра спасатели призывают красноярцев держаться подальше от деревьев и легких конструкций, а также не парковать вблизи них машины.