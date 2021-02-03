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На Красноярск надвигается метель

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07:15 3 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Красноярске. В город идет потепление, а вместе с ним метель и сильный ветер. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в среду, 3 февраля, порывы западного ветра будут достигать 15-20 м/с. Ожидается небольшой снег, воздух днем прогреется до -3…-5°С.

«В центральных районах сохранится морозная погода, температура воздуха ночью местами -28…-30°С, днем в центральных и южных районах порывы западного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица», - сообщили в метеоцентре.

Во время сильного ветра спасатели призывают красноярцев держаться подальше от деревьев и легких конструкций, а также не парковать вблизи них машины.

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