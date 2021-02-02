В Красноярском крае в рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт» построят два ФОКОТа

На строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа «Единая Россия» при личном содействии министра спорта регионального координатора партпроекта «Детский спорт» Павла Ростовцева добилась выделения Красноярскому краю 40 миллионов рублей из федерального бюджета.

Один из этих объектов появится в Железногорске на улице Свердлова, и еще один – в Советском районе Красноярска. Планируется, что в ФОКОТах будут размещены футбольная площадка, снаряды, трибуны, помещения для инвентаря и т.д. – все в соответствии с современными требованиями комфорта и безопасности.

В свою очередь «Единая Россия» запустит общественный мониторинг строительства спортивных комплексов, рассказал секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко:

«Поскольку мы инициировали появление этих объектов, теперь мы несем за них полную ответственность и будем контролировать их на всех этапах. Партия должна обеспечить соблюдение всех сроков строительства, проконтролировать качество работ, решать проблемные вопросы с подрядчиками, а затем, после введения объектов в эксплуатацию, следить за тем, как они содержатся, насколько доступны для жителей и т.д. Каждый объект будет закреплен за конкретным депутатом от партии. Так, в Красноярске ФОКОТ появится на округе депутата горсовета Александра Дроздова, а в Железногорске объект будет закреплен за депутатом Эдуардом Антоновым, который также курирует партпроект «Детский спорт» в территории. Наряду с депутатами и кураторами спортобъекты будут регулярно проверять единороссы местных отделений».

Отметим, кроме двух ФОКОТов, в этом году в территориях края в рамках партийного проекта «Детский спорт» планируется строительство еще пяти крупных объектов – спорткомплексы в Минусинском, Манском и Рыбинском районах, бассейн в Шарыпово и ФОК с бассейном в Боготоле. Каждый объект так же находится на контроле местных депутатов и единороссов в территориях».

По материалам «Единой России»