Около Восточного входа на «Столбы» обустроят автобусную остановку

Администрация Красноярска анонсировала новый этап благоустройства в заповеднике «Столбы». Преображать общественные пространства будут на Центральном и Восточном входах. Одно из самых ожидаемых изменений – остановка общественного транспорта, которую обещают установить на Восточном входе. Автобусные маршруты по ул. Базайской продлят до лагеря «Гренада». Около лагеря сделают разворотную площадку автобусов, а конечная будет называться «Восточный вход».

«Также остановка появится и возле съезда к Восточному входу с ул. Базайская. Остановки будут освещены, их также оснастят всем необходимым для безопасной организации дорожного движения. Рядом с СОК «Гренада» оборудуют гравийную парковочную площадку для автомобилей», - пояснили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, власти обещают отремонтировать ул. Базайская, мосты на этой дороге, а также оборудовать там тротуары.

Возле Центрального входа на Столбы» собирают расширить парковку за счет сноса фундаментов старых строений, которые давно заросли кустами.