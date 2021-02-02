2 февраля
Красноярск
погода -20 °C
75.91
 
€ 91.63
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Владимиру Перекотию назначен крупный штраф и исправительные работы

Главная Общество
Красноярск
16:58 2 Февраля 2021
митинг, забастовки и митинги, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, штрафы, штраф
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В краевом центре завершилось заседание суда, на котором рассматривались административные дела, возбужденные в отношении известного бывшего телеведущего и медиаменеджера, а ныне предпринимателя и общественника Владимира Перекотия. Ему вменялось участие в несанкционированных митингах 23 и 31 января

Напомним, ранее судом было принято решение о задержании Перекотия на 48 часов.

Так, было заведено два административных протокола. По первому из них суд назначил задержанному 100 часов исправительных работ. По второму, за митинг 31 числа, наказание в виде штрафа – 150 000 рублей.

Напомним, накануне Sibnovosti.ru рассказывали о том, что многие красноярцы просили освободить Владимира Перекотия из-под ареста.

Фото: личная страница Владимира Перекотия в Facebook 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «На раскачку уходит слишком много времени»: Александр Усс прокомментировал происшествие с питьевой водой

«На раскачку уходит слишком много времени»: Александр Усс прокомментировал происшествие с питьевой водой

2 Февраля 2021 г.
Губернатор потребовал быстрее разобраться в причинах
Новости Красноярска: В Красноярском крае в рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт» построят два ФОКОТа

В Красноярском крае в рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт» построят два ФОКОТа

2 Февраля 2021 г.
Они появятся в Красноярске и ЗАТО Железногорск
Новости Красноярска: Около Восточного входа на «Столбы» обустроят автобусную остановку

Около Восточного входа на «Столбы» обустроят автобусную остановку

2 Февраля 2021 г.
На «Столбах» запланирован новый этап благоустройства
Новости Красноярска: Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ разъяснило правила рассрочки платежей за отопление

Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ разъяснило правила рассрочки платежей за отопление

2 Февраля 2021 г.
Претендовать на нее могут только жители, которым начислено на 25% больше, чем в январе 2020 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае зафиксирован миграционный прирост населения

В Красноярском крае зафиксирован миграционный прирост населения

2 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в Красноярскстате
Новости Красноярска: Баскетболисты «Енисея» одержали вторую победу кряду

Баскетболисты «Енисея» одержали вторую победу кряду

2 Февраля 2021 г.
Сейчас красноярцы расположились на 11 строчке в турнирной таблице
Новости компаний
02/02
En+ Group будет обучать оперативный персонал ГЭС на цифровых тренажерах
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 307 случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае 307 случаев заражения COVID-19

2 Февраля 2021 г.
Суточный темп прироста также снизился
Новости Красноярска: В 2021 году En+ Group направит 10 млн рублей на поддержку проектов-победителей грантового конкурса экологических инициатив

В 2021 году En+ Group направит 10 млн рублей на поддержку проектов-победителей грантового конкурса экологических инициатив

2 Февраля 2021 г.
В 2020 году конкурс состоялся в пилотном формате
Новости Красноярска: «Сокол» практически потерял шансы на плей-офф

«Сокол» практически потерял шансы на плей-офф

2 Февраля 2021 г.
Красноярцы неудачно стартовали в заключительной выездной серии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru