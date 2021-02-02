Владимиру Перекотию назначен крупный штраф и исправительные работы

В краевом центре завершилось заседание суда, на котором рассматривались административные дела, возбужденные в отношении известного бывшего телеведущего и медиаменеджера, а ныне предпринимателя и общественника Владимира Перекотия. Ему вменялось участие в несанкционированных митингах 23 и 31 января

Напомним, ранее судом было принято решение о задержании Перекотия на 48 часов.

Так, было заведено два административных протокола. По первому из них суд назначил задержанному 100 часов исправительных работ. По второму, за митинг 31 числа, наказание в виде штрафа – 150 000 рублей.

Напомним, накануне Sibnovosti.ru рассказывали о том, что многие красноярцы просили освободить Владимира Перекотия из-под ареста.

Фото: личная страница Владимира Перекотия в Facebook