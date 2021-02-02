Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ разъяснило правила рассрочки платежей за отопление

Красноярцы могут претендовать на рассрочку платежей за отопление. Из-за того, что январь выдался крайне холодным, и плюс ко всему расчетный период в декабре завершился на неделю раньше, а остатки платежей перешли на первый месяц 2021 года – красноярцы увидели возросшие платежи за отопление в январских квитанциях. В Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ заявили, что собственники квартир смогут получить рассрочку на год. Но только в том случае, если сумма в платежках на 25% выше, чем в январе 2020 года.

«Исполнитель коммунальной услуги (управляющая организация или ресурсоснабжающая компания) обязан предоставить потребителю рассрочку сроком на 12 месяцев. Я подчеркиваю, что исполнитель обязан – это не право. Соответственно, в платежных документах на оплату услуг ЖКХ у потребителя имеет право выбора: либо он оплачивает сумму одномоментно, которая была выставлена, либо использует принцип оплаты коммунальной услуги по отоплению в рассрочку. Пени и штрафы исполнителем коммунальной услуги по отоплению применяться не будут», - сообщил заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Гаврилов.

В правительстве добавили, что внести остаток платы при необходимости собственник жилья сможет досрочно в любое время, согласие исполнителя на досрочное погашение долга не потребуется.