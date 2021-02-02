Баскетболисты «Енисея» одержали вторую победу кряду

Игроки мужской команды баскетбольного клуба «Енисей» смогли одержать вторую победу подряд. Накануне они были сильнее эстонского коллектива «Калев», который также как и красноярцы являются аутсайдерами Единой Лиги ВТБ.

Встреча состоялась накануне в Эстонии и закончилась со счетом 75:86 в пользу гостей. Лучшими в составе «Енисея» вновь стали североамериканские легионеры. Так, Дастин Хог смог набрать 23 очка и сделать 8 подборов. Лейтон Хэммондс отметился 18 очками и 5 подборами, а Тайус Бэттл отличился 12 очками и 9 подборами.

«Я действительно могу быть доволен первыми 35 минутами матча — в этом отрезке мы показали наш лучший баскетбол в сезоне. И в нападении, и в защите мы играли как команда, контролировали ситуацию с самого начала встречи. В последние 5 минут мы потеряли контроль, и меня это не устраивает. Для нас важен каждый матч» – прокомментировал итог встречи главный тренер красноярцев Дражен Анзулович.

Эта победа для «Енисея» стала третьей в текущем сезоне. Красноярские баскетболисты расположились на 11-й строчке в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ и имеют теоретические шансы на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Следующий матч они проведут 10 февраля. В Красноярск приедет один из лучших коллективов Европы – московский ЦСКА. Игра пройдет в спорткомплексе «Арена. Север» и начнется в 19:30.

Фото: БК "Енисей"