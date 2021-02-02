В закрытых Железногорске и Зеленогорске появились новые прокуроры

В прокуратуре Красноярского края состоялись новые назначения. Так, прокурорами ЗАТО Железногорск и Зеленогорск стали Юрий Зданович и Артем Гайтанов.

Новый прокурор Железногорска Юрий Зданович является советником юстиции, подполковником. Ему 38 лет. В 2006 году окончил Сибирский юридический институт МФД РФ, после чего заступил на службу в органы прокуратуры.

Подполковник Артем Гайтанов также является советником юстиции. Ему 35 лет. У него высшее юридическое образование, которое он получил в КрасГАУ. В органах прокуратуры трудится с 2008 года.

Новых городских прокуроров назначил прокурор края Роман Тютюник. Он лично представил своих назначенцев главам городов и руководителям силовых ведомств.

Фото: прокуратура Красноярского края