Лесничий из Красноярского края незаконно организовал вырубку леса

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении лесничего, который работал на территории Большеулуйского района и руководил краевым предприятием «Таежинское лесничество».

По версии следствия, мужчина с мая по июнь 2019 года подписал 5 договоров купли-продажи леса жителями района, однако последние не собирались заниматься заготовкой. Документы были фиктивными. Кроме того, подозреваемый отдал определенные участки своему знакомому лесозаготовителю.

Ущерб составил более 4 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело по злоупотреблению полномочиями находится в Следственном комитете.

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