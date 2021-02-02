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Напечатанная РУСАЛом на 3D-принтере деталь спутника успешно работает в космосе

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Красноярск
10:41 2 Февраля 2021
космос, материалы, технологии, металлургия
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РУСАЛ  сообщает об успешной работе в космосе напечатанной на 3D-принтере детали спутника «Ярило». Терморегулирующий корпус детектора гамма-излучения был разработан в Сколковском институте науки и технологий, а затем произведен в центре аддитивных технологий РУСАЛа  Институте легких материалов и технологий (ИЛМиТ) из созданного специалистами института нового алюминиевого порошкового сплава.

Напечатанный на 3D-принтере терморегулирующий корпус детектора гамма-излучения установлен на одном из двух спутников «Ярило», запущенных в космос в 2020 г. Это уникальный космический проект МГТУ им. Н.Э. Баумана в партнерстве с Физическим институтом им. П. Н. Лебедева РАН и НИИЯФ МГУ. Спутники «Ярило» предназначены для изучения Солнца и космической погоды. Напечатанная в ИЛМиТ деталь является важной частью спутника, которая препятствует перегреву основного оборудования и обеспечивает его стабильное функционирование.

Для 3D-печати был использован новый алюминиевый порошковый сплав РС-333, разработанный специалистами Института легких материалов и технологий РУСАЛа. При его создании была решена проблема низкой технологичности при печати алюминиевых сплавов, легированных магнием и кремнием. Эти сплавы, между тем, обладают хорошей теплопроводностью и высокой прочностью. Конструкция корпуса была специально спроектирована под 3D-печать научным коллективом Сколковского института науки и технологий. Как показали наземные тесты, а затем и эксплуатация в космосе, новая сетчатая конструкция, полученная 3D-печатью с использованием нового высокотеплопроводного сплава, обеспечила снижение массы на 20% при увеличении на 25% теплового потока, который является основным показателем эффективности деталей, участвующих в терморегулировании.

«Тестирование аддитивных технологий в условиях космоса – это уникальная возможность продемонстрировать перспективность и надежность использования алюминиевых сплавов и 3D-печати при создании такого важного узла, от работы которого зависит стабильное функционирование всего агрегата. Уверены, что этот опыт будет полезен не только для расширения применения напечатанных на 3D-принтере деталей в рамках научных исследований, но и на практике во многих высокотехнологичных отраслях промышленности – автомобилестроении, производстве компьютеров, бытовой техники, машиностроении», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

ИЛМиТ создан РУСАЛом в 2017 году. Ключевой задачей института является разработка, освоение и вывод на рынок новых видов продукции и материалов на основе алюминия.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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