С Надежды Качан снято обвинение по одному из эпизодов

В пресс-службе краевого суда рассказали, что с экс-главы Канска Надежды Качан снято обвинение по одному из эпизодов уголовного дела. В частности, речь идет о халатности, которая повлекла имущественный ущерб.

Тем не менее, на следующем судебном заседании, которое состоится 15 февраля, рассмотрение ее уголовного дела будет продолжено. Бывшую чиновницу подозревают в халатности, в результате которой погибли люди.

Напомним, против экс-главы Канска было возбуждено уголовное дело в июне 2017 года. В мае того же года на свалке отходов от лесной промышленности начался пожар. Пламя быстро распространилось на ближайшие промышленные территории. Тогда ущерб от происшествия был оценен в 67 миллионов рублей. Затем, спустя две недели случилось подобное возгорание на лесопромышленном предприятии, который распространился уже на жилые дома, огнем было уничтожено 73 дома. После ликвидации пожара спасатели нашли два трупа.

В конце декабря 2020 уголовное дело было передано в суд.