2 февраля
Красноярск
погода -20 °C
75.51
 
€ 91.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В 2021 году Сибирская генерирующая компания обновит 51 километр красноярских теплосетей

Главная Общество
Красноярск
09:43 2 Февраля 2021
сеть, ремонт, модернизация, теплоснабжение, предприятие, энергетика
версия для печати Ico_print

Сети для замещения

Теплотранспортное подразделение СГК в Красноярске на 79 объектах проведет реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение теплосетей в разных частях города. Также будет построено 10 новых магистральных трубопроводов.

6 новых теплотрасс специалисты проложат в микрорайоне Покровка и на соседней улице Спандаряна. В этой части города в 2021 году прекратят работу 17 неэкологичных котельных. Для того чтобы заместить устаревшие теплоисточники мощностями Красноярской ТЭЦ-3, СГК проведет к жилым домам и предприятиям новые сети.

Всего в 2021 году в Красноярске закроются 19 котельных по федеральной программе «Чистый воздух». Проект предполагает закрытие 35 малых теплоисточников в 2018–2024 годах. 10 из них уже прекратили работу.

От Академгородка до Черёмушек

В 2021 году СГК будет продолжать развитие системы теплоснабжения второго по площади и численности населения района Красноярска — Октябрьского. Энергетики построят новую тепловую магистраль от Николаевского проспекта к улице Ладо Кецховели и реконструируют уже проложенные сети в микрорайонах Северо-Западный, Николаевка и Академгородок.

Для исторического центра и красноярского правобережья остро стоит проблема износа трубопроводов. СГК продолжит обновлять обветшавшие сети в одном из самых проблемных районов — Ленинском, где трубы имеют самый большой в городе срок эксплуатации, они проложены 40–50 лет назад.

Программа работ на 2021 год коснется как окрестностей Красноярской ТЭЦ-1 вместе с проспектом Красноярский рабочий, так и отдаленных микрорайонов — Черёмушек, Энергетиков, улицы Борисевича.

С вниманием к городу

В 2021 году СГК продолжит подключать к центральному теплоснабжению новые объекты. В строящемся жилом комплексе «Тихие Зори» СГК проложит небольшую тепломагистраль, для того чтобы подключить к теплу новый детский сад.

При составлении ремонтной карты были учтены и пожелания общественников, высказанные в ходе проекта «С теплом — труба». В 2021 году ремонтники обновят не только изоляцию сетей, но и сами трубопроводы на двух объектах: в микрорайоне Базаиха и рядом с жилым комплексом «Образцово».

Ряд работ на важных участках специалистам будет невозможно выполнить без ограничений дорожного движения. Временные перекрытия намечены на проспекте Красноярский рабочий (у перекрестка с улицей 26 Бакинских Комиссаров), улицах Матросова (в районе Монтажного колледжа) и Ленина (в районе остановки «Агропром»), в микрорайоне Покровка. Точная информация о будущих перекрытиях дорог появится с началом ремонтного сезона.

Темпы будут расти

СГК приступает к реализации долгосрочной программы реновации красноярской системы теплоснабжения, она рассчитана до 2029 года. Ее общая стоимость — около 15 миллиардов рублей. Планируется, что в ближайшие несколько лет энергетики ежегодно будут увеличивать объемы работ.

Александр Шлегель

Директор Красноярского филиала СГК:

«Наша программа по красноярским теплосетям, благодаря долгосрочному методу тарифообразования, рассчитана на 10 лет. И основной ее объем СГК планирует выполнить к 2024–2025 годам. Так что сейчас мы пока только наращиваем обороты».

Фото с сайта СГК
По материалам СГК

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае зафиксирован миграционный прирост населения

В Красноярском крае зафиксирован миграционный прирост населения

2 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в Красноярскстате
Новости Красноярска: Баскетболисты «Енисея» одержали вторую победу кряду

Баскетболисты «Енисея» одержали вторую победу кряду

2 Февраля 2021 г.
Сейчас красноярцы расположились на 11 строчке в турнирной таблице
Новости Красноярска: В закрытых Железногорске и Зеленогорске появились новые прокуроры

В закрытых Железногорске и Зеленогорске появились новые прокуроры

2 Февраля 2021 г.
Их назначил прокурор края Роман Тютюник
Новости Красноярска: В Красноярске заработал сервис доставки еды к поезду

В Красноярске заработал сервис доставки еды к поезду

2 Февраля 2021 г.
Пассажир может оформить заявку при покупке билета или во время поездки
Новости Красноярска: Лесничий из Красноярского края незаконно организовал вырубку леса

Лесничий из Красноярского края незаконно организовал вырубку леса

2 Февраля 2021 г.
Ущерб составил более 4 миллионов рублей
Новости Красноярска: Красноярские синоптики дали оптимистичный прогноз на февраль

Красноярские синоптики дали оптимистичный прогноз на февраль

2 Февраля 2021 г.
30-градусные морозы будут только в начале месяца
Новости компаний
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: И тут по клавиатуре застучали

И тут по клавиатуре застучали

2 Февраля 2021 г.
Как красноярские политики начали новый год
Новости Красноярска: Напечатанная РУСАЛом на 3D-принтере деталь спутника успешно работает в космосе

Напечатанная РУСАЛом на 3D-принтере деталь спутника успешно работает в космосе

2 Февраля 2021 г.
Это уникальный космический проект
Новости Красноярска: В 2021 году En+ Group направит 10 млн рублей на поддержку проектов-победителей грантового конкурса экологических инициатив

В 2021 году En+ Group направит 10 млн рублей на поддержку проектов-победителей грантового конкурса экологических инициатив

2 Февраля 2021 г.
В 2020 году конкурс состоялся в пилотном формате
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru