В 2021 году Сибирская генерирующая компания обновит 51 километр красноярских теплосетей

Сети для замещения

Теплотранспортное подразделение СГК в Красноярске на 79 объектах проведет реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение теплосетей в разных частях города. Также будет построено 10 новых магистральных трубопроводов.

6 новых теплотрасс специалисты проложат в микрорайоне Покровка и на соседней улице Спандаряна. В этой части города в 2021 году прекратят работу 17 неэкологичных котельных. Для того чтобы заместить устаревшие теплоисточники мощностями Красноярской ТЭЦ-3, СГК проведет к жилым домам и предприятиям новые сети.

Всего в 2021 году в Красноярске закроются 19 котельных по федеральной программе «Чистый воздух». Проект предполагает закрытие 35 малых теплоисточников в 2018–2024 годах. 10 из них уже прекратили работу.

От Академгородка до Черёмушек

В 2021 году СГК будет продолжать развитие системы теплоснабжения второго по площади и численности населения района Красноярска — Октябрьского. Энергетики построят новую тепловую магистраль от Николаевского проспекта к улице Ладо Кецховели и реконструируют уже проложенные сети в микрорайонах Северо-Западный, Николаевка и Академгородок.

Для исторического центра и красноярского правобережья остро стоит проблема износа трубопроводов. СГК продолжит обновлять обветшавшие сети в одном из самых проблемных районов — Ленинском, где трубы имеют самый большой в городе срок эксплуатации, они проложены 40–50 лет назад.

Программа работ на 2021 год коснется как окрестностей Красноярской ТЭЦ-1 вместе с проспектом Красноярский рабочий, так и отдаленных микрорайонов — Черёмушек, Энергетиков, улицы Борисевича.

С вниманием к городу

В 2021 году СГК продолжит подключать к центральному теплоснабжению новые объекты. В строящемся жилом комплексе «Тихие Зори» СГК проложит небольшую тепломагистраль, для того чтобы подключить к теплу новый детский сад.

При составлении ремонтной карты были учтены и пожелания общественников, высказанные в ходе проекта «С теплом — труба». В 2021 году ремонтники обновят не только изоляцию сетей, но и сами трубопроводы на двух объектах: в микрорайоне Базаиха и рядом с жилым комплексом «Образцово».

Ряд работ на важных участках специалистам будет невозможно выполнить без ограничений дорожного движения. Временные перекрытия намечены на проспекте Красноярский рабочий (у перекрестка с улицей 26 Бакинских Комиссаров), улицах Матросова (в районе Монтажного колледжа) и Ленина (в районе остановки «Агропром»), в микрорайоне Покровка. Точная информация о будущих перекрытиях дорог появится с началом ремонтного сезона.

Темпы будут расти

СГК приступает к реализации долгосрочной программы реновации красноярской системы теплоснабжения, она рассчитана до 2029 года. Ее общая стоимость — около 15 миллиардов рублей. Планируется, что в ближайшие несколько лет энергетики ежегодно будут увеличивать объемы работ.

Александр Шлегель

Директор Красноярского филиала СГК:

«Наша программа по красноярским теплосетям, благодаря долгосрочному методу тарифообразования, рассчитана на 10 лет. И основной ее объем СГК планирует выполнить к 2024–2025 годам. Так что сейчас мы пока только наращиваем обороты».

Фото с сайта СГК

По материалам СГК