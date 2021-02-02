На Богучанской ГЭС заключен новый коллективный договор

Генеральный директор, как представитель работодателя и председатель первичной профсоюзной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Богучанской ГЭС, как представитель трудового коллектива подписали новую редакцию коллективного договора АО «Богучанская ГЭС». Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения в организации, учитывает взаимные интересы работников и работодателя. Документ заключен на основании Трудового кодекса РФ. Новый документ заменит договор, принятый в 2018 году и будет действовать до 2023 года, в нем существенно расширены социальные гарантии для сотрудников станции.

В соответствии с новым договором заработная плата будет индексироваться с 1 января каждого года на индекс потребительских цен. Помимо того, что на Новый год дети работников получают подарки, в договоре появился пункт, по которому будут выделяться деньги и на новогодние мероприятия. На спортивные и культурные мероприятия предприятие будет направлять по 0,15% от фонда оплаты труда каждый месяц. Увеличен размер единовременной материальной помощи при рождении или усыновлении ребенка, в связи с регистрацией брака и т.д.

Договор регламентирует условия труда, продолжительность отпуска для разных категорий работников, политику занятости и развития кадрового потенциала, корпоративные льготы и выплаты сотрудникам. На Богучанской ГЭС действует система постоянного повышения квалификации сотрудников, пропагандируется здоровый образ жизни, формируются и развиваются корпоративные традиции, в том числе волонтерства. Для обучающихся без отрыва от производства устанавливают особый график работы, позволяющий выполнять и должностные обязанности, и учебную программу. Сотрудникам станции компенсируют расходы на санаторно-курортное оздоровление, на лечение и дорогу к месту отдыха. В отдельных оговоренных случаях действие договора распространяется на семьи работников и бывших сотрудников, вышедших на пенсию.

Фото: АО «Богучанская ГЭС»

По материалам АО «Богучанская ГЭС»