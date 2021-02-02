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Два красноярца предстанут перед судом за изготовление порнографии

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Красноярск
09:06 2 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевой столице завершено расследование громкого уголовного дела в отношении двух мужчин, которых обвиняют в изготовлении материалов порнографического характера с несовершеннолетними. Также их будут судить за вступление с ними в интимную связь.

По данным следствия, все произошло в сентябре 2019 года. Тогда двое подозреваемых, 51-летний Антон Мишин и его знакомый 40-летний Дмитрий Мазай изготовили порнографию с участием несовершеннолетних девушек. Затем Мазай отправил запрещенные материалы своему знакомому. После отправки подозреваемый убедился в просмотре получателем, а затем удалил сообщение.

Однако правоохранительным органам удалось узнать о подобных фактах. Вместе с тем, стражи порядка установили, что оба подозреваемых вступали в связь с несовершеннолетними девушками.

В январе 2020 года была проведена силовая операция. Полицейские совместно с СОБРом накрыли домашнюю порностудию. После чего было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно полностью расследовано, получено обвинительное заключение прокуратуры и материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, один из обвиняемых, 51-летний Антон Мишин, является известным в крае общественником. Он состоял в попечительском совете психоневрологического интерната Большемуртинского района, а также руководил реабилитационным центром.  

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