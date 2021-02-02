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В Красноярске заработал сервис доставки еды к поезду

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Красноярск
11:27 2 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске заработал сервис доставки еды к поезду. В декабре 2019 года услугу начали тестировать на двух вокзалах в столице, а теперь она доступна в 23 городах. Курьеры доставят блюда из местных заведений общепита прямо к перрону. В пресс-службе красноярской железной дороги сообщили, что пассажир может оформить заявку при покупке билета на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также во время поездки через «Личный кабинет». Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Иванове, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Петрозаводске, Самаре, Саратове, Сургуте, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Чите и Ярославле.

«Далее нужно будет выбрать станцию по маршруту следования поезда, доступный ресторан из списка и блюда из меню. Можно оформить питание как на одной остановке, так и на нескольких из разных ресторанов. Доставку еды осуществляют курьеры предприятий. При получении заказа может потребоваться документ, удостоверяющий личность», - пояснили в пресс-службе красноярской железной дороги.

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